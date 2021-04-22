В Бурятии пьяный подросток порезал руки, взламывая магазин

Росгвардейцы прочесали прилегающую территорию, а вскоре задержали парня, который пытался спрятаться в соседней котельной.









Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в полицию.





В селе Багдарин Баунтовского района сотрудники вневедомственной охраны задержали юного взломщика продуктового магазина. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Сегодня ночью сработала сигнализация с охраняемого продуктового магазина в селе. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы обнаружили с тыльной стороны магазина вскрытую входную дверь в подсобное помещение, а также разбитое оконное стекло со следами крови на осколках.Задержанным оказался 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения.Сотрудники установили, что подросток подручными средствами вскрыл навесной замок входной двери подсобки магазина. Однако взломать железную дверь в магазин не смог. Тогда он разбил оконное стекло, чтобы сквозь решётку вытащить что-нибудь из магазина, но только порезал руки.