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В Бурятии пьяный подросток порезал руки, взламывая магазин

В Бурятии пьяный подросток порезал руки, взламывая магазин
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Юный взломщик пытался обчистить продуктовый магазин

В селе Багдарин Баунтовского района сотрудники вневедомственной охраны задержали юного взломщика продуктового магазина. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Сегодня ночью сработала сигнализация с охраняемого продуктового магазина в селе. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы обнаружили с тыльной стороны магазина вскрытую входную дверь в подсобное помещение, а также разбитое оконное стекло со следами крови на осколках.

Росгвардейцы прочесали прилегающую территорию, а вскоре задержали парня, который пытался спрятаться в соседней котельной. 



Задержанным оказался 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники установили, что подросток подручными средствами вскрыл навесной замок входной двери подсобки магазина. Однако взломать железную дверь в магазин не смог. Тогда он разбил оконное стекло, чтобы сквозь решётку вытащить что-нибудь из магазина, но только порезал руки.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в полицию.

Росгвардия кража
 
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