Часть домов Левобережья в Улан-Удэ останется без света

Большая вода вносит свои коррективы
В понедельник часть домов Левобережья отключат от света для проведения внеплановых работ, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
⠀
Сегодня оперштаб по паводковой ситуации принял решение поднять электрическую подстанцию по улице Грачевская в микрорайоне Левобережья на уровень выше 40 см, чтобы она не попала под подтопление.
В связи с этим в понедельник, 16 августа, часть потребителей будут отключены от электроэнергии для проведения внеплановых работ на подстанции.
- Ситуация по подъёму воды отслеживается специалистами ежедневно. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по спасению электроустановок, совместно с компанией «Россети Сибирь» в Бурятии, которые подают электроэнергию горожанам. Работы по подъёму подстанции достаточно сложные технически, но имеют огромное значение для наших жителей, - сообщил Сергей Гашев, заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства.
⠀
Ревизию всех подстанций «Россети Сибирь» в Бурятии провели в течение недели по поручению оперштаба.
⠀
16 августа с 8:00 утра до 18:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
ул. Кемеровская, 21, Кемеровская, 25-27, Кемеровская, 49-53, Кемеровская, 56-58, Кемеровская, 62-64, Кемеровская, 65-66, Кемеровская, 66-68, Кемеровская, 70-72, Кемеровская, 71-73, Кемеровская, 76, Кемеровская, 80-82, Кемеровская, 82-92, Кемеровская, 96, Кемеровская, 102, Кемеровская, 59 а, Кемеровская, 70а, Кемеровская, 71а, Кемеровская, 72а.
По улицам Блюхера, 116-119, Блюхера, 121-122, Блюхера, 125-127, Блюхера, 128-129, Блюхера, 131-133, Грачевская, 96-100, Грачевская, 101, Грачевская, 105-109, Грачевская, 112-114, Грачевская, 115, Грачевская, 107 а, Блюхера, 114 а, ул.Блюхера, 122, ул. Вишневая, 41 г (С\т «Сибиряк»)
⠀
- Кроме того, обращаем внимание всех жителей микрорайона Левый берег о возможном частичном отключении электроэнергии на 30 минут в течении дня (около 9:00 и 18.00), - отметили в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также с понедельника планируются плановое отключение части домов Советского района. Список адресов можно посмотреть по ссылке.
Часть домов Левобережья в Улан-Удэ останется без света
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большая вода вносит свои коррективы
Также мужчина удерживал 13-летнюю девочку
Пламя потушили за полчаса
Тело погибшего обнаружили в 50-и метрах от берега
В машине находились нетрезвые пассажиры и ребёнок
За сутки вода прибыла ещё на семь сантиметров
В результате происшествия пострадал рабочий
На утро лесных пожаров не обнаружено
В регионах напряжённая ситуация с лесными пожарами
От удара «Тойоту» отбросило в сторону
Мужчина вместе с детьми скрылся с места происшествия
Очевидцы, поддавшись на уговоры, солгали фельдшеру
Школьница отправила клич о помощи своей однокласснице
В Тункинском районе проводится спасательная операция
Байк после аварии сгорел