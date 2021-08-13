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В Улан-Удэ множество домов останутся без электричества

В Улан-Удэ множество домов останутся без электричества
Общество,  Фото:pexels.com
Отключение затронет жителей Советского района

По данным ПАО «Россети Сибирь», с 16 по 20 августа планируется плановое отключение электроснабжения в Советском районе Улан-Удэ.

Отключение электроснабжения необходимо, чтобы подготовить объекты к отопительному сезону.

Список адресов:

16 августа с 9.00 до 17.00

ул. Ижевская 10-25, пер. Школьный 9 «а», ул. Батарейная 6 «а».

17 августа с 9.00 до 17.00

Начальная школа-сад Лингвистической гимназии №3 по ул. Профсоюзная 38.

18 августа с 9.00 до 17.00

пер. Гравинский 1-15, ул. Иркутская 1-7, ул. Привольная,Учебный центр «Зеленстрой», общежитие, котельная, мастерская – «Зеленстрой», ул. Окинская 17-81, ул. Оронгойская 1-39, пер. Оронгойский 2, ул. Селенгинская 1-35, ул. Черемушки 8-84, ул. Джидинская 1- 83, ул. Сельскохозяйственная 2-12, СНТ Черемушки, ул. Судоремонтная 3-78, Городской пляж «Комсомольский остров», ул. Иволгинская магазин ИП «Шульгина», магазин ул. Окинская 2, магазин пер. Гравинский, ул. Иркутская, ул. Привольная, ул. Окинская, пер. Пилорамный, ул. Житкевич, ИП «Грудинин», Авиабаза «Лесная охрана», Комплекс фотофиксации ул. Иволгинская 15, Светофор ул. Иволгинская 15, СТО «Серена», магазин ООО «Алексеева»
Республиканский кожно-венерологический диспансер по ул. Рабочая 1«а» к1, Республиканский психоневрологический диспансер по ул. Рабочая 1«а», Резервуары МУП «Водоканал».

20 августа с 9.00 до 17.00

ул. Мелиораторов 1-8, ул. Вертолётная 1-42, ул. Закаменская 1-50, ул. Посельская 2-38, пер. Центральный 1-58, ул. Восточная 1-37, ул. Просторная 7-61, ул. Тополиная 2-18, ул. Центральная 1-49, ДНТ «Джидинское», ДНТ «Таежный-2», АЗС БРК ул. Тополиная 1В, ул. Верхняя 1-22, ул. Хуторская 1-58, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная, ДНТ «Туяа», ДНТ «Аргада», ул. Панфилова 23-67, ул. Талалихина 11-14, ул. Мелиораторов, Амбулатория по ул. Таллалихина, мотель «Данай», АЗС «Альянс», АЗС «Роснефть», ДНТ «Цагатуй», ДНТ «Баяр плюс».
отключение света

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