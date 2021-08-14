Уровень воды в Селенге в Улан-Удэ продолжает подниматься

На 8:00 утра 14 августа уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ составляет 243 см, за сутки вода прибыла на 7 см. Уровень воды в реке Уде 139 см., уровень воды понизился на один сантиметр.
При уровне воды 230 см в реке Селенге в Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков. Критическая отметка в Селенге считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.
- Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных. Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вода в Селенге за четыре часа поднялась на один сантиметр.