Тело погибшего обнаружили в 50-и метрах от берега
Накануне, 13 августа, на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонул молодой человек. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили погибшего в 50-и метрах от берега.
Тело молодого человека было поднято и передано сотрудникам полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июля на Гусином озере утонул молодой человек, которого накрыло волной. Его спутницу в последний момент успели вытащить очевидцы.
На Гусином озере в Бурятии утонул молодой человек
Происшествия, Фото:
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