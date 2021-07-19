В Бурятии молодой человек утонул на Гусином озере





фото - республиканское агентство ГО и ЧС

Утром 18 июля на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонул молодой человек, его спутницу очевидцы успели спасти. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Отдыхающие на Гусином озере Артём Шишмарев и Александр Кириллов увидели, как двое молодых людей без спасательных жилетов отплыли от берега на резиновой лодке, а затем спрыгнули с неё. Накатившая волна скрыла парня и девушку под водой.Поняв, что случилась беда, Артём и Александр сели в моторную лодку и отправились на помощь. Артём успел схватить девушку, когда над водой была только её рука.Молодые люди безрезультатно искали парня. Прибывшие спасатели до темноты обследовали акваторию с помощью погружной видеокамеры, но утонувшего не обнаружили.Сегодня тело, выброшенное на берег, нашли местные жители.Артёму Шишмареву и Александру Кириллову выразили благодарность за спасение девушки.