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Следователи начали проверку после пожара на заводе в Улан-Удэ

Следователи начали проверку после пожара на заводе в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
В результате происшествия пострадал рабочий

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда сотрудниками обособленного подразделения «Элмашремонт-Улан-Удэ» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 августа на территории предприятия загорелась насосная станция дизельного топлива. Находившийся на рабочем месте сотрудник дежурной смены, работающий в должности регенераторщика отработанного масла, попытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение БСМП имени Ангапова.

- В настоящее время следственными органами проводится мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следкома. 

пожар

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