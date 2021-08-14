Следователи начали проверку после пожара на заводе в Улан-Удэ

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда сотрудниками обособленного подразделения «Элмашремонт-Улан-Удэ» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 13 августа на территории предприятия загорелась насосная станция дизельного топлива. Находившийся на рабочем месте сотрудник дежурной смены, работающий в должности регенераторщика отработанного масла, попытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение БСМП имени Ангапова.
- В настоящее время следственными органами проводится мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следкома.