 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июля

15 июля

Популярное

В Бурятии оштрафовали безмасочника, сопротивлявшегося полицейскому

В Бурятии оштрафовали безмасочника, сопротивлявшегося полицейскому
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
На суде мужчина признал свою вину

Сегодня состоялся суд над мужчиной, который 12 июля оказал сопротивление полицейскому при его задержании в селе Мостовка Прибайкальского района.

Как стало известно «Байкал-Daily», в присутствии защитника мужчина признался, что действительно не подчинился полицейскому.

Судом он привлечён к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. С учётом того, что он признал свою вину, суд вынес решение о наложении на него штрафа в размере двух тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье гораздо суровее: административный арест на срок до 15 суток.

В МВД по Бурятии информацию о вынесенном решении суда подтвердили.

Как сообщал «Байкал-Daily», видео задержания появилось в паблике ves_ulan_ude. Здесь сотрудник полиции уложил мужчину на землю и надевал наручники. Сельчанин при этом кричал, что ему больно.

Авторы видео заявили, что задержали этого мужчину за то, что он зашёл в магазин без маски.

В МВД по Бурятии пояснили, что на этом видео отражена лишь часть инцидента. Началось всё, действительно, с отсутствия маски, но нарушитель также толкал полицейского, пытался убежать, а, когда полицейский настигнул мужчину, оказал ему сопротивление. 

штраф полиция насилие в отношении представителя власти

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области призывают беречь полозов
В Иркутской области призывают беречь полозов
Происшествия, 16.07.2021
Численность этой редкой змеи сократилась в насколько раз
Читинец застрелил соседа
Читинец застрелил соседа
Происшествия, 16.07.2021
После преступления мужчина пустился в бега
В Чите при монтаже здания погиб крановщик
В Чите при монтаже здания погиб крановщик
Происшествия, 16.07.2021
На кабину крана упала бетонная балка
Житель Бурятии едва не умер из-за рыбной косточки
Житель Бурятии едва не умер из-за рыбной косточки
Происшествия, 16.07.2021
За две недели образовалось разлитое гнойное воспаление
В Бурятии в кабине трактора нашли гранату
В Бурятии в кабине трактора нашли гранату
Происшествия, 16.07.2021
На месте работали сотрудники ОМОН Росгвардии
В Улан-Удэ следователи дадут оценку сотрудникам наркодиспансера
В Улан-Удэ следователи дадут оценку сотрудникам наркодиспансера
Происшествия, 16.07.2021
После обрушения навеса наркодиспансера на ребёнка началась проверка
Пенсионерка из Иркутской области стала жертвой лжеследователя
Пенсионерка из Иркутской области стала жертвой лжеследователя
Происшествия, 16.07.2021
Женщина перевела мошенникам почти 80 тысяч рублей
В Бурятии пьяный водитель положил взятку под коврик машины ДПС
В Бурятии пьяный водитель положил взятку под коврик машины ДПС
Происшествия, 16.07.2021
Взяткодатель оказался упорным и не слушал отказов полицейских
В Бурятии таксист повёз пассажира с коноплёй прямиком в полицию
В Бурятии таксист повёз пассажира с коноплёй прямиком в полицию
Происшествия, 16.07.2021
Пассажир не смог обмануть бдительного таксиста
В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка
В Улан-Удэ навес наркодиспансера рухнул на ребёнка
Происшествия, 16.07.2021
Жители близлежащих домов вытащили ребёнка из-под обломков
Улан-удэнец украл колонку с витрины магазина
Улан-удэнец украл колонку с витрины магазина
Происшествия, 16.07.2021
Парень уже не раз попадался на кражах
В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
В Иркутске пропавший ребёнок нашёлся в гостях у нового друга
Происшествия, 16.07.2021
Пропавшего мальчика нашли через несколько часов
В Иркутской области двое мужчин спасли тонувших школьниц
В Иркутской области двое мужчин спасли тонувших школьниц
Происшествия, 16.07.2021
Три школьницы перевернулись на надувном матрасе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^