В Бурятии оштрафовали безмасочника, сопротивлявшегося полицейскому

На суде мужчина признал свою вину
Сегодня состоялся суд над мужчиной, который 12 июля оказал сопротивление полицейскому при его задержании в селе Мостовка Прибайкальского района.
Как стало известно «Байкал-Daily», в присутствии защитника мужчина признался, что действительно не подчинился полицейскому.
Судом он привлечён к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. С учётом того, что он признал свою вину, суд вынес решение о наложении на него штрафа в размере двух тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье гораздо суровее: административный арест на срок до 15 суток.
В МВД по Бурятии информацию о вынесенном решении суда подтвердили.
Как сообщал «Байкал-Daily», видео задержания появилось в паблике ves_ulan_ude. Здесь сотрудник полиции уложил мужчину на землю и надевал наручники. Сельчанин при этом кричал, что ему больно.
Авторы видео заявили, что задержали этого мужчину за то, что он зашёл в магазин без маски.
В МВД по Бурятии пояснили, что на этом видео отражена лишь часть инцидента. Началось всё, действительно, с отсутствия маски, но нарушитель также толкал полицейского, пытался убежать, а, когда полицейский настигнул мужчину, оказал ему сопротивление.
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Происшествия, Фото:
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