На кабину крана упала бетонная балка
15 июля при производстве строительных работ в Чите погиб мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователи провели осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы. Установлена личность погибшего, это 61-летний житель Читы. Назначена судебная медицинская экспертиза.
По предварительным данным, мужчина оказывал услуги крановщика при монтаже промышленного здания. При монтаже бетонной конструкции автокран задел стрелой бетонную балку, которая упала на кабину крана. В результате крановщик получил не совместимые с жизнью травмы.
- В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В Чите при монтаже здания погиб крановщик
Происшествия, Фото:
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