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В Бурятии таксист повёз пассажира с коноплёй прямиком в полицию

В Бурятии таксист повёз пассажира с коноплёй прямиком в полицию
Происшествия,  Фото:из архива
Пассажир не смог обмануть бдительного таксиста

В Иволгинском районе благодаря таксисту раскрыли наркопреступление, об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Днём 14 июля 49-летний мужчина, подрабатывающий водителем такси, подъехал к отделу МВД России по Иволгинскому району. Он сообщил сотруднику ДПС, что пассажир его авто, предположительно, провозит в багажнике коноплю.

Водитель рассказал, что по заявке подобрал пассажира на остановке общественного транспорта в селе Колобки и должен был увезти в посёлок Аэропорт Улан-Удэ. Перед тем, как сесть в иномарку, клиент взял с обочины и погрузил в машину мешок с растительной массой. При этом таксисту он заявил, что в мешке находится якобы собранный им иван-чай.

Водитель, заподозрив неладное, увёз пассажира прямиком в отдел внутренних дел.

Экспертиза установила, что содержимое мешка – марихуана весом более 1300 граммов. По словам 43-летнего заказчика такси, приехавшего из Хоринского района, коноплю он собрал для собственного употребления.

Ранее он был судим, в том числе, за аналогичное преступление.

От освидетельствования на предмет употребления наркотиков мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.
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