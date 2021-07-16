В Бурятии таксист повёз пассажира с коноплёй прямиком в полицию

Происшествия, Фото: из архива

Пассажир не смог обмануть бдительного таксиста



В Иволгинском районе благодаря таксисту раскрыли наркопреступление, об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Днём 14 июля 49-летний мужчина, подрабатывающий водителем такси, подъехал к отделу МВД России по Иволгинскому району. Он сообщил сотруднику ДПС, что пассажир его авто, предположительно, провозит в багажнике коноплю.



Водитель рассказал, что по заявке подобрал пассажира на остановке общественного транспорта в селе Колобки и должен был увезти в посёлок Аэропорт Улан-Удэ. Перед тем, как сесть в иномарку, клиент взял с обочины и погрузил в машину мешок с растительной массой. При этом таксисту он заявил, что в мешке находится якобы собранный им иван-чай.



Водитель, заподозрив неладное, увёз пассажира прямиком в отдел внутренних дел.



Экспертиза установила, что содержимое мешка – марихуана весом более 1300 граммов. По словам 43-летнего заказчика такси, приехавшего из Хоринского района, коноплю он собрал для собственного употребления.



Ранее он был судим, в том числе, за аналогичное преступление.



От освидетельствования на предмет употребления наркотиков мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.

