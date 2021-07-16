В Бурятии снизилось количество пожаров

Так, за полгода специалистами проинструктировано свыше 126 тысяч человек.



МЧС призывает соблюдать правил пожарной безопасности.





В Бурятии за первое полугодие 2021 года отмечается снижение количества пожаров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.За это время зарегистрировано 2236 пожаров, что на 18 процентов ниже по сравнению с прошлым годом. На пожарах погибли 29 человек, травмы получили 37 человек, здесь также отмечается снижение на 49 и 11 процентов соответственно. Пожарно-спасательные подразделения на пожарах спасли 50 человек.По статистике, за эти полгода наиболее часто возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнём - 75 процентов от общего количества пожаров, а также по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления.При этом в 67 процентах пожары произошли в местах открытого хранения материалов, сельскохозяйственных угодий и на прочих открытых территориях, 25 процентов пожаров пришлись на здания жилого назначения и надворные постройки, в 3 процентах горели транспортные средства.- Во многом снижение количества пожаров удалось добиться качественной профилактической работе. Ежедневно сотрудниками территориальных подразделений государственного пожарного надзора, государственной противопожарной службы республики проводятся профилактические мероприятия совместно с представителями органов местного самоуправления, социальной защиты, в ходе которых гражданам разъясняются основные правила пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе.