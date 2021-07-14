Ребёнок, управлявший мопедом, попал в больницу
Накануне, 13 июля, в Бурятии произошло одно ДТП с пострадавшим. Оно зафиксировано днём в посёлке Таксимо Муйского района.
12-летний мальчик ехал на мопеде «Альфа». По предварительным данным, ребёнок выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота Витц» под управлением 26-летнего водителя.
- В результате ДТП юный водитель мопеда с травмами был госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 449 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 пьяных водителей, а также двое автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и три человека – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в ДТП попал 15-летний парень, который катал на мопеде 14-летнюю девушку. Оба подростка попали в больницу. После аварии отец парня в порыве гнева сжёг мопед.
В Бурятии в ДТП пострадал 12-летний водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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