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В Бурятии в ДТП пострадал 12-летний водитель мопеда

В Бурятии в ДТП пострадал 12-летний водитель мопеда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнок, управлявший мопедом, попал в больницу

Накануне, 13 июля, в Бурятии произошло одно ДТП с пострадавшим. Оно зафиксировано днём в посёлке Таксимо Муйского района.

12-летний мальчик ехал на мопеде «Альфа». По предварительным данным, ребёнок выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота Витц» под управлением 26-летнего водителя.

- В результате ДТП юный водитель мопеда с травмами был госпитализирован в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 449 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 пьяных водителей, а также двое автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и три человека – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в ДТП попал 15-летний парень, который катал на мопеде 14-летнюю девушку. Оба подростка попали в больницу. После аварии отец парня в порыве гнева сжёг мопед
ДТП мопед

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