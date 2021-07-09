В Бурятии на дороге сгорел автомобиль

Жители республики сочувствуют владельцу авто
Сегодня ранним утром, в начале седьмого часа, в километре от села Эрхирик в Заиграевком районе Бурятии сгорел автомобиль. Предположительно, причиной возгорания стало неисправность электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС по Бурятии.
Видео пожара опубликовали в группе buryatia_online под названием «Когда день не задался...» Очевидец посочувствовал автовладельцу. Подписчики также сочувствуют мужчине, о чём пишут в комментариях: «Да, жаль парня», «Главное, сам живой».
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района в ДНТ «Космос» загорелся грузовик
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