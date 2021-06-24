В Бурятии сгорел грузовик

Пожар произошёл в ДНТ «Космос»



Вечером 23 июня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии в СНТ в ДНТ «Космос» загорелся грузовик, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара повреждены кабина грузового автомобиля и пять колёс, салон выгорел изнутри. Также поврежден моторный отсек.



Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля.



Также вчера в Закаменске пожарные выезжали на пожаре в многоквартирном доме. На четвёртом этаже горел балкон.



В результате пожара повреждены пол и сундук на балконе.



Пожар, скорее всего, возник из-за неосторожности при курении.





