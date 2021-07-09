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В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин

В Улан-Удэ обнажённый мужчина караулил женщин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полураздетый мужчина прятался в кустах в сквере

В бурятском паблике «Аноним 03» подписчица рассказала, как с подругами попала в неприятную ситуацию. На днях вечером они шли через сквер «Зодчий», что находится в 47 квартале Улан-Удэ. Возле фонтана женщины увидели обнажённого мужчину.

- Духота стояла неимоверная, темнело, время было около десяти вечера. Сразу скажу, мы женщины за 40 и нас трудно чем-то удивить и испугать. Проходя площадку с фонтаном, в кустах стоял мужчина без штанов. Пряча лицо в листве, спустив штаны, он, видимо, ждал зрителей… Мы прошли мимо него в метре. Быстро-быстро. Хотелось бежать со всех ног, - написала женщина.

После увиденного они испытали «омерзение», рассказала улан-удэнка. Мимолётной встречи взглядами мужчине не хватило, он вышел из кустов и смотрел вслед женщинам. На нём по-прежнему не было брюк. Лицо он спрятал под маской и кепкой.

- Когда мы свернули, он был позади. Крикнули, что сейчас вызовем полицию. Вышли к площадке со скамейками, где многолюдно и светло. Он отстал. Было неприятно. Понятно, что человек болен. В первый раз встречаюсь с таким... Кругом родители с детьми прогуливаются, подростки гуляют. Видать, в этих густых зарослях сидит и караулит своих жертв. Теперь боюсь каждого куста, - заключила женщина.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в полицию об этом инциденте не заявляли. Также здесь отметили, что в подобных случаях нужно вызывать полицию по телефонам 102, 112. Для поимки нарушителей будут задействованы дорожные патрули, сотрудники ГИБДД и Росгвардии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно огласили приговор мужчине, который едва не изнасиловал девушку-флориста. Мужчина вошёл в магазин, усевшись на лавочку, сперва совершал непристойные действия. Когда продавец заметила это и попросила его выйти, тот напал на неё и повалил на пол. Девушке удалось вырваться. Как оказалось, мужчина не совсем здоров и состоит на учёте в психдиспансере. 
сквер

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