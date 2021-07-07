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В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»

В Бурятии пенсионер создал ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Организованная преступная группа обвиняется в незаконной заготовке и сбыте древесины

В Бурятии завершили расследование уголовных дел по ОПГ «чёрных лесорубов».

63-летний житель Заиграевского района создал организованную преступную группу с целью совершения незаконных рубок деревьев, хранения, перевозки и сбыта древесины. В состав группы вошли 32-летний сын мужчины, а также трое жителей Заиграевского района в возрасте от 46 до 56 лет. Они орудовали с декабря 2020 по март 2021 года на территории Заиграевского района.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более двух миллионов рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

- Созданная преступная группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью, - отметили в пресс-службе министерства внутренних дел.

 
Пожилой организатор продумал всё до мелочей. Он предоставлял своим подельникам бензопилы, технику: тракторы, грузовой автомобиль, разрешающие документы, подыскал самостоятельно место сбыта. Остальным оставалось только пилить и грузить.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения причинённого материального ущерба наложен арест на имущество организатора преступной группы на общую сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела по ч. 3 ст. 260 и ч. 3 ст. 191.1 Уголовного кодекса направлены для рассмотрения по существу в Заиграевский районный суд.
ОПГ черные лесорубы

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