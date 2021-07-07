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В Улан-Удэ осуждённая адвокат не хотела садиться в колонию

В Улан-Удэ осуждённая адвокат не хотела садиться в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Адвокат-мошенница отправится за решётку

В Улан-Удэ адвокат-мошенница, пыталась оспорить приговор в отношении себя, но безуспешно.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле 2021 года адвокат была признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Она взялась работать по делу мужчины, отбывающего наказание в колонии строгого режима в Улан-Удэ. Он нанял адвоката, чтобы обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Однако адвокат решила нажиться на клиенте. Посещая его в колонии, она требовала денег. Нужны они были якобы для того, чтобы подкупить прокурора и судью. В действительности же женщина намеревалась оставить деньги себе.

Мужчина, не поверив словам адвоката, обратился с заявлением в правоохранительные органы. После под контролем оперативников передал женщине один миллион рублей. При получении денег адвокат была задержана.

Ей назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

Осуждённые и её адвокаты подали апелляционные жалобы.

- Верховный суд Бурятии доводы апелляционных жалоб осуждённой и её адвокатов о невиновности признал необоснованными и оставил без удовлетворения, а приговор районного суда – без изменения, - сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры республики.

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