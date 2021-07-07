В Бурятии лесной пожар возник вблизи села















На утро 7 июля новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.











































В Северо-Байкальском районе Бурятии в пяти км от села Новый Уоян вспыхнул лесной пожар. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На тушении работало 23 сотрудника лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.Лесной пожар ликвидирован на площади 3 га.В республике действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии выявлено более 2200 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1386 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила четыре млн рублей.Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 7 июля в России действует 249 лесных пожаров на общей площади более 480 тысяч га. Печальное лидерство остаётся у Якутии, где леса горят на огромной площади – более 426 тысяч га. В тушении участвуют и сотрудники из Бурятии. На втором месте Камчатский край, где горит более 25 тысяч га леса. Затем идёт Иркутская область с 19 лесными пожарами на площади 4,8 тысяч га.