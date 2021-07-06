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Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу

Приговор по делу о гибели двух подростков в Улан-Удэ вступил в силу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник смертельного наезда согласился со своим приговором

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ 38-летний житель Иркутска насмерть сбил 16-летних парня и девушку, переходящих дорогу на свой зелёный сигнал светофора. Водитель «Лексуса» нёсся на огромной скорости. От полученных травм подростки скончались на месте происшествия. Погибшими были троюродные брат и сестра, учащиеся колледжей.

Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан. Как оказалось, иномарку он угнал у родственника. За рулём в момент наезда был пьян. На допросе он сказал, что «сшибал кого-то», а скрылся, потому что попросту испугался.

В отношении иркутянина были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Угон». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина это уголовное дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.

Иркутянина приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также лишили водительских прав на три года.

- Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
ДТП.смерть суд приговор

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