Водитель иномарки получил травмы
Сегодня ночью на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фотон» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степ Вагон».
В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами доставлен в медицинское учреждение, 26-летний пассажир скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня в городе Кяхта 38-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 69-летнего пешехода. Пострадавшего пешехода доставили в больницу, где он скончался. Автоавария случилась на «зебре».
В Улан-Удэ в ДТП погиб пассажир «Хонды»
Происшествия, Фото:
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