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В Улан-Удэ в ДТП погиб пассажир «Хонды»

В Улан-Удэ в ДТП погиб пассажир «Хонды»
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS
Водитель иномарки получил травмы

Сегодня ночью на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фотон» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степ Вагон».

В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами доставлен в медицинское учреждение, 26-летний пассажир скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня в городе Кяхта 38-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 69-летнего пешехода. Пострадавшего пешехода доставили в больницу, где он скончался. Автоавария случилась на «зебре». 
ДТП.смерть
 
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