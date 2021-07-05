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Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских

Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских
Происшествия, 
Женщина протестовала против обыска в доме подозреваемого

Жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти в связи.

Инцидент произошёл во время обыска в доме подозреваемого по уголовному делу. Его тётя кричала на сотрудников полиции, наносила им удары, а также толкала, пытаясь выгнать их.

- Своими действиями женщина причинила сотрудникам полиции физическую боль, одному из них - кровоподтёки и поверхностные травмы, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.

Женщина была признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, адвокат осуждённой подал апелляционную жалобу. Он указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суд апелляционной инстанции доводы жалобы признал несостоятельными и не подлежащими удовлетворению.

Приговор Кабанского районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалобы адвоката – без удовлетворения.

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