Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских

Женщина протестовала против обыска в доме подозреваемого
Жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти в связи.
Инцидент произошёл во время обыска в доме подозреваемого по уголовному делу. Его тётя кричала на сотрудников полиции, наносила им удары, а также толкала, пытаясь выгнать их.
- Своими действиями женщина причинила сотрудникам полиции физическую боль, одному из них - кровоподтёки и поверхностные травмы, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.
Женщина была признана виновной в применении насилия в отношении представителей власти, ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Не согласившись с решением суда, адвокат осуждённой подал апелляционную жалобу. Он указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суд апелляционной инстанции доводы жалобы признал несостоятельными и не подлежащими удовлетворению.
Приговор Кабанского районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалобы адвоката – без удовлетворения.
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