 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

В Бурятии 23-летняя девушка зарезала свою мать

В Бурятии 23-летняя девушка зарезала свою мать
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии. Орудие убийства
Женщина скончалась от обильной кровопотери на пороге квартиры

В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии убита 48-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержана её 23-летняя дочь, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мать и дочь нигде не работали, злоупотребляли спиртным. В состоянии алкогольного опьянения они нередко ссорились.

Вечером 3 июля к девушке в гости пришли друзья. Вместе они стали употреблять алкоголь. Также к ним присоединилась мать. Около полуночи во время застолья мать и дочь поссорились из-за незначительного повода. Ссора переросла в потасовку. Девушка схватила нож и ударила им в бедро матери.

Затем пьяная девушка и её приятели ушли из квартиры, бросив истекающую кровью женщину и не оказав ей никакой помощи.

Спустя непродолжительное время женщина от обильной кровопотери скончалась на пороге квартиры, пытаясь выйти наружу. Тело позже обнаружила соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

Дочь убитой задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, когда она вернулась домой. 

Девушке предъявлено обвинение в убийстве. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 23-летняя девушка зарезала свою мать
В Бурятии 23-летняя девушка зарезала свою мать
Происшествия, 05.07.2021
Женщина скончалась от обильной кровопотери на пороге квартиры
Здание Бурятской таможни оставалось без света
Здание Бурятской таможни оставалось без света
Происшествия, 05.07.2021
Под отключение попала Бурятская таможня и несколько ДНТ
В Бурятии в этом году уменьшилось число лесных пожаров
В Бурятии в этом году уменьшилось число лесных пожаров
Происшествия, 05.07.2021
Лесных пожаров стало в четыре раза меньше
В Бурятии ушло в суд дело экс-сотрудников МВД об убийстве девушек
В Бурятии ушло в суд дело экс-сотрудников МВД об убийстве девушек
Происшествия, 05.07.2021
Одно из самых громких дел последнего времени будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
У читинца изъяли золота и серебро на 10 млн рублей
У читинца изъяли золота и серебро на 10 млн рублей
Происшествия, 04.07.2021
Незаконно добытые драгметаллы мужчина прятал в шкафу
В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин
В Иркутской области пьяная женщина на автомобиле въехала в магазин
Происшествия, 04.07.2021
Виновница аварии от прохождения освидетельствования отказалась
В Бурятии утонул молодой человек
В Бурятии утонул молодой человек
Происшествия, 04.07.2021
Очередная трагедия на воде произошла в республике
В Бурятии пожар оставил семью без крова
В Бурятии пожар оставил семью без крова
Происшествия, 04.07.2021
На пожаре спаслись женщина и трое детей
В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
Происшествия, 04.07.2021
Столкнулись легковушка и большегруз
Для 17-летнего улан-удэнца угоны вошли в привычку
Для 17-летнего улан-удэнца угоны вошли в привычку
Происшествия, 04.07.2021
Подросток угонял автомобили, даже будучи под следствием
В Улан-Удэ из реки выловили труп
В Улан-Удэ из реки выловили труп
Происшествия, 04.07.2021
Тело мужчины обнаружили на мелководье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^