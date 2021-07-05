Женщина скончалась от обильной кровопотери на пороге квартиры
В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии убита 48-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержана её 23-летняя дочь, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мать и дочь нигде не работали, злоупотребляли спиртным. В состоянии алкогольного опьянения они нередко ссорились.
Вечером 3 июля к девушке в гости пришли друзья. Вместе они стали употреблять алкоголь. Также к ним присоединилась мать. Около полуночи во время застолья мать и дочь поссорились из-за незначительного повода. Ссора переросла в потасовку. Девушка схватила нож и ударила им в бедро матери.
Затем пьяная девушка и её приятели ушли из квартиры, бросив истекающую кровью женщину и не оказав ей никакой помощи.
Спустя непродолжительное время женщина от обильной кровопотери скончалась на пороге квартиры, пытаясь выйти наружу. Тело позже обнаружила соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь.
Дочь убитой задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, когда она вернулась домой.
Девушке предъявлено обвинение в убийстве. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
В Бурятии 23-летняя девушка зарезала свою мать
Происшествия, Фото:
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