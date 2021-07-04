Для 17-летнего улан-удэнца угоны вошли в привычку



С июня по октябрь 2020 года юноша совершил 11 доказанных угонов и одну из кражу из автомобиля. Он угонял иномарки, припаркованные во дворах многоквартирных домов в Улан-Удэ. Орудовал по ночам или ранним утром. Машины подросток вскрывал, повреждая замки дверей автомобилей.



- Причиной противоправного поведения стало желание покататься, - сообщили в МВД по Бурятии.



Примечательно, что в ряде случаев после поездки парень возвращал автомобиль на место.



Полицейские задерживали его неоднократно. Однако, даже находясь под следствием, он продолжал совершать угоны. В результате в ноябре избранная ему мера пресечения была заменена на более строгую – заключение под стражу.



На момент угонов молодой человек жил с родственниками и обучался в восьмом классе школы.



В декабре уголовное дело было направлено в суд. В марте обвиняемый был признан судом виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.



Однако должных выводов молодой человек не сделал: в апреле 2021 года он вновь угнал автомобиль. Так что в настоящее время он вновь привлекается к уголовной ответственности.



С начала 2021 года в Улан-Удэ зарегистрирован 41 угон транспортных средств.



- Как правило, автомобили злоумышленники угоняют ночью с территории дворов многоквартирных домов. Как показал анализ, в большинстве случаев «добычей» недобросовестных граждан становятся иномарки старых годов выпуска, - отмечают в полиции.



В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о серийном угонщике, которому всего 17 лет.