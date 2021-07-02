Жителей республики просят соблюдать пожарную безопасность
По оперативным данным, за неделю в Бурятии произошло 64 пожара. Больше половины из них – это горение мусора и сухой травы, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По статистике, возгорания в жилых домах начинаются из-за старой или перегруженной электропроводки, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, использования неисправных газовых приборов. Однако причиной большинства пожаров все-таки остаётся неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», рано утром 27 июня в селе Тунка в Бурятии произошёл крупный пожар. Горело двухэтажное брусовое здание, где раньше была школа.
В Бурятии чаще всего горит мусор и сухая трава
Происшествия, Фото:
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