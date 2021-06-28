В Бурятии поджигатели спалили бывшую школу

Ранним утром 27 июня в селе Тунка в Бурятии произошёл крупный пожар. Горело двухэтажное брусовое здание, где раньше была школа.
- На момент прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено огнём. За полчаса пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя. В результате пожара неэксплуатируемое здание школы сгорело на общей площади 1000 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО И ЧС.
Вероятно, причиной возгорания послужил поджог. Виновные лица устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале марта в селе Балакта Окинского района Бурятии произошёл пожар в здании начальной школы.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.