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Жительница Бурятии сбывала «синтетику» в четырёх регионах

Жительница Бурятии сбывала «синтетику» в четырёх регионах
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Новосибирской области
Наркосбытчицу из Бурятии задержали в результате масштабной операции 

30-летняя жительница Бурятии и её 25-летний родственник задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Женщина распространяла «синтетику» в четырёх регионах – Новосибирской, Астраханской, Амурской областях и в родной Бурятии.

Женщину задержали в результате масштабной операции. Операцию проводили новосибирские полицейские вместе с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

- Предполагаемая наркосбытчица – 30-летняя жительница Бурятии – была задержана новосибирскими полицейскими во взаимодействии с сотрудниками из Бурятии при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром»по месту проживания в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Во время обысков в квартире улан-удэнки нашли более 95 гр синтетических наркотиков и 284 гр гашиша. Также изъяты электронные весы и предметы, используемые для фасовки наркотиков.

На остановочной платформе в Прибайкальском районе Бурятии полицейские обнаружили ещё 1,5 кг «синтетики». Наркотики женщина распределила по тайникам-закладкам для дальнейшего сбыта.




В дальнейшем при отработке оперативной информации полицейские установили и при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Новосибирске задержали 25-летнего родственника жительницы Бурятии. Он также подозревается в сбыте наркотиков в Новосибирской области.

В его арендованной квартире обнаружили около 84 граммов гашиша, почти 17 граммов марихуаны, грамм гашишного масла и амфетамин массой более 111,5 грамма.

Всего в результате спецоперации из незаконного оборота изъято почти два килограмма запрещённых веществ и наркотических средств.

- В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела. Обоим гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.






 

наркотики
 
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