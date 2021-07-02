Виновник автоаварии был пьян
37-летний житель Улан-Удэ, по вине которого в ДТП пострадал ребёнок, пойдёт под суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Автоавария произошла в марте 2020 года в Иволгинском районе. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу другой машине, ехавшей по главной дороге. Во втором автомобиле находился годовалый пассажир. В результате столкновения ребёнок получил тяжёлые травмы.
Автомобилисту грозит до семи лет колонии.
- Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии в суд ушло дело о пострадавшем в ДТП ребёнке
Происшествия, Фото:
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