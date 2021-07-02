Предприимчивый 14-летний подросток провернул кражу
Поздним вечером 29 июня в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества со двора частного дома. Неизвестный украл из ограды 35 металлических труб разного диаметра и длины, а также фрезерные тиски. Ущерб составил 73 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 14-летний подросток, живущий неподалёку.
Выяснилось, что парень воспользовался длительным отсутствием хозяев и, позвав друзей, украл чужое имущество. В течение трёх часов трубы и тиски были перенесены в его двор. При этом друзьям подросток солгал, что забирает их с разрешения владельца.
Металлические изделия предприимчивый подросток распилил на части и сдал на металлолом. За это выручил четыре тысячи рублей.
Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. С подростком проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт в ПДН.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб
Происшествия, Фото:
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