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В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб

В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предприимчивый 14-летний подросток провернул кражу

Поздним вечером 29 июня в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества со двора частного дома. Неизвестный украл из ограды 35 металлических труб разного диаметра и длины, а также фрезерные тиски. Ущерб составил 73 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 14-летний подросток, живущий неподалёку.

Выяснилось, что парень воспользовался длительным отсутствием хозяев и, позвав друзей, украл чужое имущество. В течение трёх часов трубы и тиски были перенесены в его двор. При этом друзьям подросток солгал, что забирает их с разрешения владельца.

Металлические изделия предприимчивый подросток распилил на части и сдал на металлолом. За это выручил четыре тысячи рублей.

Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. С подростком проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт в ПДН.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража
 
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