В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб

Предприимчивый 14-летний подросток провернул кражу



Поздним вечером 29 июня в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества со двора частного дома. Неизвестный украл из ограды 35 металлических труб разного диаметра и длины, а также фрезерные тиски. Ущерб составил 73 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 14-летний подросток, живущий неподалёку.



Выяснилось, что парень воспользовался длительным отсутствием хозяев и, позвав друзей, украл чужое имущество. В течение трёх часов трубы и тиски были перенесены в его двор. При этом друзьям подросток солгал, что забирает их с разрешения владельца.



Металлические изделия предприимчивый подросток распилил на части и сдал на металлолом. За это выручил четыре тысячи рублей.



Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. С подростком проведена профилактическая беседа, он поставлен на учёт в ПДН.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



