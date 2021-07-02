В Иркутской области нашли живым пропавшего в тайге подростка





фото - ГУ МВД по Иркутской области



По предварительной информации, мальчик был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. К моменту обнаружения он находился всего в нескольких километрах от деревни Бургаз, однако не понимал, в каком направлении ему следует идти дальше, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



- Упёрся в болото: там вода, и там вода. Он пройти не может. Всё, мы сразу же туда пошли, - рассказал один из охотников.



Другой с улыбкой отметил, что его конь заработал полкуля овса.









- Полиция Иркутской области благодарит всех, кто принимал участие в его спасении и в ближайшее время намерена отдельно отметить мужчин, нашедших подростка, - отметили полицейские.



Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик ушёл в лес с друзьями за черемшой. Те вернулись вечером в деревню и сказали, что приятель потерялся. По данному факту

- Полиция Иркутской области благодарит всех, кто принимал участие в его спасении и в ближайшее время намерена отдельно отметить мужчин, нашедших подростка, - отметили полицейские.Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик ушёл в лес с друзьями за черемшой. Те вернулись вечером в деревню и сказали, что приятель потерялся. По данному факту возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», которое теперь будет прекращено.

1 июля в лесу вблизи деревни Бургаз Иркутского района нашли 15-летнего юношу, пропавшего 28 июня. Подросток провёл в тайге четыре дня. Его осмотрели и накормили, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В поисковые мероприятия были вовлечены до 500 человек, включая опытных следователей регионального СК России, следователей-криминалистов, сотрудников полиции, специалистов МЧС России, Росгвардии, военнослужащих, представителей администрации муниципального образования, поисковых отрядов, волонтёров и местных жителей. Была задействована различная спецтехника, болотоходы, квадроциклы, вертолёты.- Следователи выясняют, были ли совершены в отношении мальчика противоправные действия. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение для обследования, - уточнили в региональном Следкоме.Подростка нашла группой охотников. Они обследовали таёжную местность на лошадях.