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В Иркутской области ищут потерявшегося в лесу подростка

В Иркутской области ищут потерявшегося в лесу подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подростка ищут более 130 человек

В Иркутской области ищут 15-летнего юношу. Он утром 28 июня ушёл в лес в районе деревни Бургаз Иркутского района вместе с двумя друзьями.

Вечером молодые люди вернулись в деревню и сообщили, что их друг потерялся.

- В настоящее время в поисковой операции задействованы свыше 130 человек. Это оперативники из управления уголовного розыска, силовики спецподразделений полиции и Росгвардии, полицейские из Иркутска и Иркутского района, сотрудники МЧС, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтерских организаций и местные жители. Организовано патрулирование поселка, близлежащих населенных пунктов и прилегающих к ним зон. Прочесывают лес, осматривают заброшенные строения, работают громкоговорители, используются поисковые собаки. Правоохранители принимают меры по использованию авиационной техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией, либо желает принять участие в поисковых мероприятиях, сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102) или в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области – 8(3952)21-78-88.
пропавшие без вести
 
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