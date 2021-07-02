Сообщения о многочисленных хищениях ливневых решёток поступили в начале июня
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали двух мужчин, по подозрению в кражах решёток ливневой канализации в Иркутске.
Сообщения о многочисленных хищениях ливневых решёток с автодорог в разных районах областного центра поступили в полицию в начале июня. Записи с камер видеонаблюдения, примыкающие к местам совершения преступлений, зафиксировали как неизвестные грузили металлические конструкции в легковую машину. Оперативники установили автомобиль и вскоре вышли на след злоумышленников. Одного из них полицейские задержали в Бурятии.
В отделе полиции 32-летние ранее судимые мужчины дали признательные показания, пояснив свои действия желанием быстро заработать. Похищенное они сдавали в пункты приёма металла, а вырученные деньги тратили на собственные нужды.
В настоящий момент следователи располагают доказательствами о причастности фигурантов к кражам муниципального имущества в Октябрьском районе областного центра. Вместе с тем, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, злоумышленники украли более сотни решёток дождеприёмных лотков за несколько дней.
Подозреваемого в кражах решёток в Иркутске задержали в Бурятии
Происшествия, Фото:
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