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В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации

В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле

В Иркутске неизвестные украли 147 решёток дождеприёмных лотков. Кражи произошли массово за последние несколько дней, большинство из них зафиксированы на камерах наружного наблюдения.

– МУП «ИркутскАвтодор» занимается содержанием дорожной сети Иркутска. Наши сотрудники обнаружили, что на подходах к Академическому мосту и улице Степана Разина, Горная, Подгорная пропали решётки на сетях ливневой канализации. Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас нами составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

На данный момент продолжаются объезды городских улиц, выявляются новые случаи пропажи решеток. На предприятии в оперативном режиме готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы. Дорожники просят жителей быть внимательнее за рулём и объезжать места с пониженным рельефом у краёв проезжей части, где возможно нет защитных решёток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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