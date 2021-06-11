Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле
В Иркутске неизвестные украли 147 решёток дождеприёмных лотков. Кражи произошли массово за последние несколько дней, большинство из них зафиксированы на камерах наружного наблюдения.
– МУП «ИркутскАвтодор» занимается содержанием дорожной сети Иркутска. Наши сотрудники обнаружили, что на подходах к Академическому мосту и улице Степана Разина, Горная, Подгорная пропали решётки на сетях ливневой канализации. Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас нами составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.
На данный момент продолжаются объезды городских улиц, выявляются новые случаи пропажи решеток. На предприятии в оперативном режиме готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы. Дорожники просят жителей быть внимательнее за рулём и объезжать места с пониженным рельефом у краёв проезжей части, где возможно нет защитных решёток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле
Улан-удэнец набросился на соседа из-за конфликта на ровном месте
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше
Женщина перевела часть денег и поняла, что общается с мошенниками
Мальчик ценой собственной жизни спас других детей
Воровку пристыдила прохожая
В сейфе лежали 40 тысяч рублей
Ущерб оценён в 1,2 млн рублей
Поисковые группы прочёсывают лес, обследуют реку и дома местных жителей
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей
Продавец пытался вернуть изъятый товар
Пенсионер получит лёгкое наказание
ДТП произошло этим утром
Никто из участников вину не признавал