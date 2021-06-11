В Иркутске украли 147 решёток ливневой канализации

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле



В Иркутске неизвестные украли 147 решёток дождеприёмных лотков. Кражи произошли массово за последние несколько дней, большинство из них зафиксированы на камерах наружного наблюдения.



– МУП «ИркутскАвтодор» занимается содержанием дорожной сети Иркутска. Наши сотрудники обнаружили, что на подходах к Академическому мосту и улице Степана Разина, Горная, Подгорная пропали решётки на сетях ливневой канализации. Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас нами составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.



На данный момент продолжаются объезды городских улиц, выявляются новые случаи пропажи решеток. На предприятии в оперативном режиме готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы. Дорожники просят жителей быть внимательнее за рулём и объезжать места с пониженным рельефом у краёв проезжей части, где возможно нет защитных решёток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

