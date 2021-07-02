Житель Бурятии задушил жену, а после пытался оживить

Мужчина напал на супругу во время ссоры



В Прибайкальском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей жены, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



По данным следствия, мужчина и женщина жили вместе 14 лет в селе Покровка Прибайкальского района. После недельного непрерывного запоя утром 18 ноября 2020 года они поссорились. Пьяная женщина стала оскорблять мужа.



Мужчина набросился на супругу и задушил её. Как он сам объяснил, «не выдержал эмоционального давления с её стороны».



Через некоторое время мужчина пытался реанимировать её, но от полученных повреждений женщина уже скончалась.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.



