Мужчина напал на супругу во время ссоры
В Прибайкальском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей жены, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, мужчина и женщина жили вместе 14 лет в селе Покровка Прибайкальского района. После недельного непрерывного запоя утром 18 ноября 2020 года они поссорились. Пьяная женщина стала оскорблять мужа.
Мужчина набросился на супругу и задушил её. Как он сам объяснил, «не выдержал эмоционального давления с её стороны».
Через некоторое время мужчина пытался реанимировать её, но от полученных повреждений женщина уже скончалась.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Житель Бурятии задушил жену, а после пытался оживить
Происшествия, Фото:
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