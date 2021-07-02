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Житель Бурятии обчищал дачные дома

Житель Бурятии обчищал дачные дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина отправился за решётку

Житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в кражах из дачных домов.
 
В первый раз мужчина гвоздодёром взломал навесной замок и незаконно проник в чужой дачный дом. Оттуда он стащил электрический лобзик «Калибр ЛЭМ-850е+», стоимостью четыре тысячи рублей, а также 1 кг макарон, 1 кг рисовой крупы, 1 кг гречневой крупы.
 
Кроме того, 10 февраля в садовом товариществе «Ветеран» он также гвоздодёром взломал замок на входной двери дачного дома. Попав внутрь, украл оттуда сотовый телефон ZTE, стоимостью две тысячи; сотовый телефон Alcatel, 2 метра кабеля, стоимостью 200 рублей за метр, и скрылся с места преступления. Ущерб составил 2 400 рублей.
 
12 марта в том же садово-огородническом товариществе всё тем же гвоздодёром отжал косяк входной двери и попал в жилище. Здесь он украл 15 упаковок лапши, бензопилу Partner P350S 18, электрический лобзик Mastermax MJS-1509, электрическую дрель Sturm ID2145P, индукционную плиту Galaxy, дорожную сумку, 30 метров кабеля ПУБГП, 80 метров кабеля ПВС. Ущерб составил 21 030 рублей.
 
Через два дня, 14 марта, в этом же садово-огородническом товариществе дёрнул на себя входную дверь, сорвал петли навесного замка дачного дома и совершил кражу. Здесь он украл электрическую дрель Sturm ID2195P, навигатор Navitel A702 в комплекте с чехлом, банку свиной тушёнки, пакет замороженной малины, компрессор СК-140, 2 медные трубки, электрический шнур длиной 1,5 метра в комплекте с вилкой, 15 метров кабеля ПВС 3х1,5мм. Ущерб составил 8 700 рублей.
 
Мужчина признал вину в совершённых преступлениях.
 
При назначении наказания суд учёл наличие отягчающего обстоятельства рецидива преступлений, а также смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребёнка, активное способствование в расследовании преступления.
 
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
 
- По совокупности приговоров путём частичного присоединения к назначенному наказанию, не отбытой части дополнительного наказания, назначенного по приговору от 19 апреля 2018 года, назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев 20 дней, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.  

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