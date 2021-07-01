Хозяйка магазина не сразу пошла в полицию, надеясь, что воровка одумается
Вечером 29 июня в полицию Мухоршибирского района Бурятии обратилась хозяйка магазина в посёлке Саган-Нур. Женщина рассказала полицейским, что несколько дней назад с прилавка магазина пропал ящик для пожертвований на нужды храма. Сельчанка не сразу сообщила в полицию, так как надеялась, что вор одумается и вернёт украденное, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Прибывший на место происшествия участковый Булат Эрдынеев стал опрашивать местных жителей. Уже спустя час он становил подозреваемую.
Во время доверительной беседы с участковым 33-летняя сельчанка призналась, что приходила в магазин и просила товар в долг. Когда продавец отказала ей и отвлеклась на другого покупателя, она украла ящик. Находящиеся в нём деньги, около трёх тысяч рублей, она потратила на покупку спиртного.
У женщины изъяли ящик для пожертвований, который она прятала у себя в доме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за разбойное нападение.
Жительница Бурятии украла ящик для пожертвований на храм
Происшествия, Фото:
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