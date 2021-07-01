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В Бурятии выпившая пара взломала магазин

В Бурятии выпившая пара взломала магазин
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Помимо сигарет, выпивки и закуски, они украли собачий корм

Утром 26 июня в полицию Бичурского района Бурятии поступило сообщение о краже от продавца магазина села Узкий Луг. Женщина рассказала, что пришла открывать торговую точку и увидела, что на двери взломан замок, общий порядок нарушен и украдены продукты. Магазин не оснащён охранной сигнализацией, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что из магазина были украдены сигареты, крепкий и слабый алкоголь, сушёная рыба, сухарики и корм для собак. Ущерб, предварительно, составил около 30 тысяч рублей.

Под крыльцом магазина полицейские нашли часть украденного и гвоздодёр.


Сотрудники уголовного розыска задержали живущего по соседству от магазина 33-летнего сельчанина и его 38-летнюю ранее судимую за кражу знакомую.

Накануне мужчина распивал спиртное со своим знакомым и его сожительницей. Когда знакомый уснул от выпитого, собутыльникам захотелось продолжения. Мужчина предложил гостье украсть алкоголь в магазине, и женщина согласилась.

Совершив кражу, они спрятали часть под крыльцо, планируя позже вернуться. Придя домой, пара продолжила распивать спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

В адрес руководства магазина будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

кража
 
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