В Бурятии выпившая пара взломала магазин





Утром 26 июня в полицию Бичурского района Бурятии поступило сообщение о краже от продавца магазина села Узкий Луг. Женщина рассказала, что пришла открывать торговую точку и увидела, что на двери взломан замок, общий порядок нарушен и украдены продукты. Магазин не оснащён охранной сигнализацией, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что из магазина были украдены сигареты, крепкий и слабый алкоголь, сушёная рыба, сухарики и корм для собак. Ущерб, предварительно, составил около 30 тысяч рублей.Под крыльцом магазина полицейские нашли часть украденного и гвоздодёр.Сотрудники уголовного розыска задержали живущего по соседству от магазина 33-летнего сельчанина и его 38-летнюю ранее судимую за кражу знакомую.Накануне мужчина распивал спиртное со своим знакомым и его сожительницей. Когда знакомый уснул от выпитого, собутыльникам захотелось продолжения. Мужчина предложил гостье украсть алкоголь в магазине, и женщина согласилась.Совершив кражу, они спрятали часть под крыльцо, планируя позже вернуться. Придя домой, пара продолжила распивать спиртное.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.В адрес руководства магазина будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.