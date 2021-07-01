В Улан-Удэ в ДТП попал бензовоз, гружённый топливом

В бензовоз въехал грузовик
30 июля около 16:00 в Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузовика и бензовоза.
Машины столкнулись на улице Борсоева, около Селенгинского моста, напротив памятника «Мать Бурятия». По предварительным данным, у грузовика Fuso отказали тормоза, и он въехал в бензовоз, бочка которого была заполнена бензином.
- ДТП обошлось без пострадавших. Автомобиль виновника аварии получил сильные механические повреждения, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Авария с бензовозом в Улан-Удэ ранее была зафиксирована в январе. Водитель, приехавший из Челябинской области, врезался в автомобиль под путепроводом возле Элеватора
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