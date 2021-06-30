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В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков

В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков
Происшествия, 
Вор перевозил крышки в самодельной тележке

42-летний улан-удэнец задержан за серию краж чугунных крышек канализационных колодцев.

Установлено, что безработный мужчина с середины февраля по конец марта украл 20 крышек канализационных колодцев во дворах домов в Октябрьском районе. Ущерб составил более 63 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина поздними вечерами присматривал подходящие для кражи крышки люков недалеко от своего дома. Затем он ночью возвращался с самодельной тележкой и воровал несколько крышек, перевозя их в ограду своего дома по одной.

Украденное мужчина разбивал и наутро сдавал в пункт приёма металла.

Вор признался полицейским, что на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина в прошлом году привлекался к уголовной ответственности за кражу металлического мусорного бака.

Приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Сотрудник, пошедший на нарушение, привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП.

кража
 
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