В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков

Вор перевозил крышки в самодельной тележке



42-летний улан-удэнец задержан за серию краж чугунных крышек канализационных колодцев.



Установлено, что безработный мужчина с середины февраля по конец марта украл 20 крышек канализационных колодцев во дворах домов в Октябрьском районе. Ущерб составил более 63 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина поздними вечерами присматривал подходящие для кражи крышки люков недалеко от своего дома. Затем он ночью возвращался с самодельной тележкой и воровал несколько крышек, перевозя их в ограду своего дома по одной.



Украденное мужчина разбивал и наутро сдавал в пункт приёма металла.



Вор признался полицейским, что на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина в прошлом году привлекался к уголовной ответственности за кражу металлического мусорного бака.



Приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Сотрудник, пошедший на нарушение, привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП.



