Вор перевозил крышки в самодельной тележке
42-летний улан-удэнец задержан за серию краж чугунных крышек канализационных колодцев.
Установлено, что безработный мужчина с середины февраля по конец марта украл 20 крышек канализационных колодцев во дворах домов в Октябрьском районе. Ущерб составил более 63 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина поздними вечерами присматривал подходящие для кражи крышки люков недалеко от своего дома. Затем он ночью возвращался с самодельной тележкой и воровал несколько крышек, перевозя их в ограду своего дома по одной.
Украденное мужчина разбивал и наутро сдавал в пункт приёма металла.
Вор признался полицейским, что на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина в прошлом году привлекался к уголовной ответственности за кражу металлического мусорного бака.
Приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Сотрудник, пошедший на нарушение, привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП.
В Улан-Удэ поймали похитителя чугунных крышек от люков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор перевозил крышки в самодельной тележке
Подростка ищут более 130 человек
Вором оказался 16-летний студент
Пропавшая девочка проводила время в центре города
Авария случилась в вечерний час пик
Неудачно пытался замаскироваться 17-летний вор
Воспитанник центра подозревается в насилии над другими детьми
Коноплю он собрал на поле
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено
Наезд произошёл на «зебре»
В двух районах произошло аварийное отключение электроэнергии
Любитель компьютерных игр удирал от полиции по федеральной трассе и центральным улицам Иркутска
Суд признал контрабандистов виновными
Безработная женщина взяла кредит на телефон
Кража произошла на привокзальной площади