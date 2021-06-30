В Бурятии задержали парня с двумя рюкзаками конопли

Коноплю он собрал на поле



25 июня сотрудники уголовного розыска Курумканского района на трассе «Курумкан – Сахули – Могойто», в 13 километрах от районного центра, задержали 21-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин. У молодого человека полицейские изъяли два рюкзака с коноплёй. Вес изъятого составил около килограмма, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Молодой человек собрал коноплю на близлежащем поле. Он планировал вернуться домой на попутках.



Освидетельствованием у него установлен факт потребления запрещённого вещества.



Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



