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В Бурятии задержали парня с двумя рюкзаками конопли

В Бурятии задержали парня с двумя рюкзаками конопли
Происшествия, 
Коноплю он собрал на поле

25 июня сотрудники уголовного розыска Курумканского района на трассе «Курумкан – Сахули – Могойто», в 13 километрах от районного центра, задержали 21-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин. У молодого человека полицейские изъяли два рюкзака с коноплёй. Вес изъятого составил около килограмма, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Молодой человек собрал коноплю на близлежащем поле. Он планировал вернуться домой на попутках.

Освидетельствованием у него установлен факт потребления запрещённого вещества.

Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

конопля наркотики
 
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