Мужчина избил знакомого и несколько раз ударил ножом
В начале октября 2015 года житель посёлка Мамакан Иркутской области жестоко избил своего знакомого, а затем нанёс ему не менее пяти ножевых ударов. Потерпевший скончался на месте происшествия, подозреваемый скрылся.
Преступление было совершено без свидетелей. Тогда сотрудникам правоохранительных органов установить подозреваемого не представилось возможным. Убийство мужчины было раскрыто только спустя четыре года.
- Суд назначил 35-летнему мужчине девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Жителя Иркутской области осудили за убийство шестилетней давности
Происшествия, Фото:
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