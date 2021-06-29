В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель «Хонды Домани»

Машины столкнулись в 105 микрорайоне
Накануне днём, 28 июня в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Автомобили столкнулись в 105 микрорайоне.
- 48-летний водитель автомобиля «Хонда Домани» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлендер» под управлением водителя 1996 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне также произошло ДТП в Селенгинском районе
. В аварии, которую устроил пьяный водитель, травмы получила пассажирка, которая также была пьяна.
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Машины столкнулись в 105 микрорайоне
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