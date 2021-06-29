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В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель «Хонды Домани»

В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель «Хонды Домани»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Машины столкнулись в 105 микрорайоне

Накануне днём, 28 июня в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Автомобили столкнулись в 105 микрорайоне.

- 48-летний водитель автомобиля «Хонда Домани» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайлендер» под управлением водителя 1996 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне также произошло ДТП в Селенгинском районе. В аварии, которую устроил пьяный водитель, травмы получила пассажирка, которая также была пьяна. 
ДТП
 
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