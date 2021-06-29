Автомобиль с пьяными людьми врезался в микроавтобус
Вчера утром, 28 июня в Селенгинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
- 45-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге к селу Гусиное озеро, выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Результат освидетельствования водителя «Хонды» составил 1.53 мг/л.
В результате аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Хонды». С травмами она госпитализирована в медицинское учреждение.
- Пострадавшая женщина также находилась в состоянии опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 25 июня в Улан-Удэ на улице Гагарина пьяный пешеход, который пошёл на свой красный, попал под колёса автомобиля.
В Бурятии в ДТП попала пьяная пара
Происшествия, Фото:
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