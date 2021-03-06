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В Бурятии едва не сгорела сельская начальная школа

В Бурятии едва не сгорела сельская начальная школа
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожар случился сегодня утром

Утром 6 марта в селе Балакта Окинского района Бурятии произошёл пожар в здании начальной школы. Первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные ДПД учебного заведения. К этому моменту было загорание внутри одноэтажного здания.

Вместе с местными жителями и прибывшими огнеборцами 6-ой Окинской пожарной части Государственной пожарной службы Бурятии пожар был ликвидирован. Пострадавших при пожаре не было.




- В результате пожара повреждены коридор, холл и методический кабинет на общей площади 80 квадратных метров. Благодаря совместным усилиям добровольцев, местных жителей и пожарных уничтожения здания школы не было допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается. Предположительно ею могло послужить короткое замыкание электропроводки. По предварительной информации, трое учеников временно будут обучаться в здании детского сада.





пожар школа
 
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