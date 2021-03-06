В Бурятии едва не сгорела сельская начальная школа

























Утром 6 марта в селе Балакта Окинского района Бурятии произошёл пожар в здании начальной школы. Первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные ДПД учебного заведения. К этому моменту было загорание внутри одноэтажного здания.Вместе с местными жителями и прибывшими огнеборцами 6-ой Окинской пожарной части Государственной пожарной службы Бурятии пожар был ликвидирован. Пострадавших при пожаре не было.- В результате пожара повреждены коридор, холл и методический кабинет на общей площади 80 квадратных метров. Благодаря совместным усилиям добровольцев, местных жителей и пожарных уничтожения здания школы не было допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Причина пожара устанавливается. Предположительно ею могло послужить короткое замыкание электропроводки. По предварительной информации, трое учеников временно будут обучаться в здании детского сада.