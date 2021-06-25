В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист

Из-за аварии на месте образовалась пробка
Сегодня вечером на улице Столичная в Улан-Удэ столкнулись автомобиль «Ниссан» и мотоциклист на «Рейсере».
- В результате ДТП, по предварительным данным, мотоциклист получил ушибы. От госпитализации он отказался, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
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