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В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист

В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Из-за аварии на месте образовалась пробка

Сегодня вечером на улице Столичная в Улан-Удэ столкнулись автомобиль «Ниссан» и мотоциклист на «Рейсере».

- В результате ДТП, по предварительным данным, мотоциклист получил ушибы. От госпитализации он отказался, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.



Из-за аварии на месте образовалась дорожная пробка.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также сегодня вечером на улице Гагарина под колёса «Хонды» попал пьяный пешеход
ДТП мотоциклисты
 
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