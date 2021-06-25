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В Чите поймали подозреваемого в надругательстве над мальчиками

В Чите поймали подозреваемого в надругательстве над мальчиками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил насилие над детьми в недостроенном здании

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июня в Чите неизвестный мужчина в недостроенном здании совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков. Педофил был объявлен в розыск

24 июня следователи СК и сотрудники полиции получили данные о причастности к этому преступлению 30-летнего мужчины. Он был задержан и допрошен, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи с участием психологов провели опознание подозреваемого. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ход расследования этого уголовного дела поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

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