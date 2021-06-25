Мужчина совершил насилие над детьми в недостроенном здании
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июня в Чите неизвестный мужчина в недостроенном здании совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних мальчиков. Педофил был объявлен в розыск.
24 июня следователи СК и сотрудники полиции получили данные о причастности к этому преступлению 30-летнего мужчины. Он был задержан и допрошен, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи с участием психологов провели опознание подозреваемого. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ход расследования этого уголовного дела поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
В Чите поймали подозреваемого в надругательстве над мальчиками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилую подозреваемую в краже денег задержали росгвардейцы
Мужчина совершил насилие над детьми в недостроенном здании
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета
Золотые слитки пытались незаконно вывезти в Китай
Более 100 человек накануне тушили лесные пожары
Сотрудники ГИБДД составили соответствующий акт
Главный лесничий незаконно разрешил сплошную рубку
Сбитая женщина не могла встать и лежала на дороге
Водитель не заметил припаркованный сзади автомобиль
36 таких аварий оказались смертельными
Убийца пытался уйти от возмездия
Вор проник в кладовку, когда все спали
За плантацию конопли мужчине грозит до восьми лет
Его тело ещё не найдено
Мужчина выгонял проверяющих, а сотрудница рвала протокол