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В Чите неизвестный надругался над двумя мальчиками

В Чите неизвестный надругался над двумя мальчиками
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло в недостроенном здании

В Чите ищут педофила. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По данным следствия, днём 21 июня мужчина, личность которого пока не установлена, в недостроенном здании в Чите совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.

Следователи устанавливают все обстоятельства и личность подозреваемого. Сотрудникам полиции поручено провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий. К расследованию подключились следователи-криминалисты. Составляется фоторобот преступника, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователи установят собственника недостроенного здания, выяснят причину отсутствия охраны на объекте, представляющем опасность. Ход расследования дела поставлен на контроль руководства следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
педофилия насильственные действия сексуального характера
 
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