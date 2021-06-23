Преступление произошло в недостроенном здании
В Чите ищут педофила. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, днём 21 июня мужчина, личность которого пока не установлена, в недостроенном здании в Чите совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких мальчиков.
Следователи устанавливают все обстоятельства и личность подозреваемого. Сотрудникам полиции поручено провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий. К расследованию подключились следователи-криминалисты. Составляется фоторобот преступника, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователи установят собственника недостроенного здания, выяснят причину отсутствия охраны на объекте, представляющем опасность. Ход расследования дела поставлен на контроль руководства следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
В Чите неизвестный надругался над двумя мальчиками
Происшествия, Фото:
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