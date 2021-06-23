В Бурятии работники фермы украли 120 коров

Коров работники фермы воровали на протяжении трёх лет



Несколько лет на животноводческой ферме недалеко от села Кульск Хоринского района Бурятии работала пара: мужчина занимался выпасом коров, а женщина помогала по хозяйству.



На стоянке находились как хозяйские животные, так и животные местных жителей, отданные на временное содержание.



С марта 2017 года по ноябрь 2020 года работники фермы украли около 120 коров. В течение нескольких лет хозяин фермы периодически приезжал и пересчитывал поголовье. Чтобы скрыть недостачу, пара готовилась к приезду – загоняли на территорию пасущихся животных с соседней стоянки и находящихся на свободном выпасе животных местного населения. После отъезда индивидуального предпринимателя пастух выпускал животных.



В ноябре прошлого года хозяин стоянки недосчитался поголовья и обратился в полицию. Предварительный ущерб, причинённый индивидуальному предпринимателю и местным жителям, составил около 1,5 миллионов рублей.



Животных мужчина и женщина продавали, а на вырученные деньги приобретали продукты и алкоголь.



Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

