Коров работники фермы воровали на протяжении трёх лет
Несколько лет на животноводческой ферме недалеко от села Кульск Хоринского района Бурятии работала пара: мужчина занимался выпасом коров, а женщина помогала по хозяйству.
На стоянке находились как хозяйские животные, так и животные местных жителей, отданные на временное содержание.
С марта 2017 года по ноябрь 2020 года работники фермы украли около 120 коров. В течение нескольких лет хозяин фермы периодически приезжал и пересчитывал поголовье. Чтобы скрыть недостачу, пара готовилась к приезду – загоняли на территорию пасущихся животных с соседней стоянки и находящихся на свободном выпасе животных местного населения. После отъезда индивидуального предпринимателя пастух выпускал животных.
В ноябре прошлого года хозяин стоянки недосчитался поголовья и обратился в полицию. Предварительный ущерб, причинённый индивидуальному предпринимателю и местным жителям, составил около 1,5 миллионов рублей.
Животных мужчина и женщина продавали, а на вырученные деньги приобретали продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии работники фермы украли 120 коров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба
Убийцы получили 26 лет на двоих
Мужчина установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции
Грабителя поймали росгвардейцы
Мужчину задержали, когда он шёл по полю
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания
Мужчина убил юношу, с которым у него лично не было никакого конфликта
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы
Преступление произошло в недостроенном здании
«Чёрных лесорубов» поймали в нескольких километрах от села
Машину виновника аварии нашли на другой улице
Пожар возник недалеко от села Бурдуково
Евгений Саттаров пытался обжаловать решение суда
Происшествия, 22.06.2021
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются
Происшествия, 22.06.2021
Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта