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В Улан-Удэ спасли малыша, выпившего отбеливатель

В Улан-Удэ спасли малыша, выпившего отбеливатель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Малыш спустя всего несколько дней после выписки вернулся в больницу в тяжелейшем состоянии

На днях в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ поступил годовалый ребёнок с острым отравлением неизвестным веществом, химическим ожогом губ, полости рта, ротоглотки, гортани, пищевода, желудка, химическим ожогом шеи, левого плеча, предплечья. У родителей медикам не удалось достоверно выяснить, что произошло. Предположительно, малыш случайно выпил химический отбеливатель.

В больнице отметили, что знают этого маленького пациента хорошо, поскольку ребёнок родился на свет раньше времени с весом менее 1,5 килограммов.

Спасти недошенного ребёнка врачам стоило огромных усилий. Его выписали удовлетворительном состоянии выписали. Но на этом история не закончилась.

- Через три дня он вновь поступает к нам в тяжелейшем состоянии без сопровождения родителей. Бесценная жизнь – это только медики понимают??? Нет слов… Данной ситуации легко можно было бы избежать, соблюдая родители элементарные правила, - сокрушаются в детской республиканской клинической больнице.

Медики призывают родителей хранить медикаменты, порошки, отбеливатели, средства для уборки, керосин, кислоты и другие опасные вещества в недоступных для детей местах. Нужно следить за детьми в лесах, чтобы те не съели ядовитые ягоды или грибы и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно там, где есть открытый огонь – камин, печь, костёр.
врачи медицинская помощь
 
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