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В Бурятии в перевернувшейся машине погиб водитель

В Бурятии в перевернувшейся машине погиб водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль перевернулся на крышу

Накануне днём, 21 июня, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 49-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf.

- Водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, следуя в направлении посёлка Челутай, в двух километрах от села Татарский Ключ не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автомобиль перевернулся на крышу.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельная авария в Бурятии произошла на прошлой неделе в Селенгинском районе. 17-летний подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов, один из них погиб. Юноша с места скрылся и был найден позже. 
ДТП смерть
 
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