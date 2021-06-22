Автомобиль перевернулся на крышу
Накануне днём, 21 июня, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 49-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf.
- Водитель автомобиля Toyota Hilux Surf, следуя в направлении посёлка Челутай, в двух километрах от села Татарский Ключ не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автомобиль перевернулся на крышу.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельная авария в Бурятии произошла на прошлой неделе в Селенгинском районе. 17-летний подросток на мотоцикле сбил двух пешеходов, один из них погиб. Юноша с места скрылся и был найден позже.
В Бурятии в перевернувшейся машине погиб водитель
Происшествия, Фото:
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