В Бурятии 17-летний мотоциклист сбил пешехода насмерть и скрылся

Вчера ночью в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
17-летний водитель мотоцикла «Урал», следуя по автодороге со стороны села Цаган в направлении села Гусиное Озеро, сбил сразу двух пешеходов. С места аварии мотоциклист скрылся.
Одного из сбитых пешеходов госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами. Через несколько часов мужчина скончался. Ему было 35 лет.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан. Установлено, что молодой человек ночью с другом возвращался с рыбалки на Гусином Озере. На мотоцикле не работали внешние световые приборы. Совершив наезд на двух пешеходов, они испугались содеянного и скрылись с места аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На подростка составлены семь административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Также к административной ответственности привлечена мать подростка за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения и соответствующих прав.
Второй сбитый пешеход не пострадал. Он был пьян и даже не помнит обстоятельств наезда.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Заиграевском районе Бурятии осудили мужчину, который совершил ДТП в пьяном состоянии. В результате аварии погиб 12-летний мальчик. Водитель отправился на семь лет в колонию общего режима.